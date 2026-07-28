Justicia impone medidas cautelares contra alias “Diablo” 

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Limón (Pococí) y el Tribunal de Siquirres dictaron prisión preventiva contra el sospechoso en procesos judiciales distintos que lo vinculan con homicidios y delincuencia organizada. Las autoridades judiciales definieron el futuro inmediato de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, tras su detención el pasado viernes en San Bernardino de Sarapiquí.

Doble proceso judicial

Arias Monge enfrenta actualmente al menos dos expedientes. El primero, tramitado bajo la causa 10-000441-0070-PE en el Tribunal Penal de Siquirres, resultó este lunes en la imposición de cinco meses de prisión preventiva.

En este caso, se le investiga por presuntos homicidios calificados y otros delitos. El abogado defensor, Cristian Rodríguez Arce (quien fue fiscal por 18 años) confirmó que ya lo notificaron de esta resolución.

Simultáneamente, el Tribunal Penal de Pococí resolvió la situación jurídica de Arias Monge en el expediente 23-000010-601-PE, relacionado con dos homicidios, una tentativa de homicidio y asociación ilícita por hechos ocurridos en 2015.

Por esta causa, se le dictó tres meses y veintidós días de prisión preventiva, los cuales vencerán el 16 de noviembre de 2026.

Pese a ambas medidas, estas no se sumarán y el sospechoso cumplirá cinco meses que se cuentan.

La resolución de Pococí no solo afectó a “Diablo”. También se impuso una medida de cinco meses y veintiséis días contra un hombre de apellido Pérez, alias “Tan”, cuya detención se mantendrá hasta el 27 de diciembre de este año.

Debido a la peligrosidad de los imputados, la audiencia, aunque correspondiente a Pococí, fue trasladada al Primer Circuito Judicial de San José por estrictas razones de seguridad. Un punto clave en el avance de estas causas es su declaratoria como delincuencia organizada.

Al adquirir este estatus, el proceso pasará a la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, lo que permite la aplicación de leyes especiales.

Según lo dispuesto en la Ley 9481 y el Código Procesal Penal, el plazo ordinario de prisión preventiva en este tipo de procesos complejos podría extenderse hasta un máximo de dieciocho meses en el futuro, si así se requiere.

Captura tras años de fuga

Alias “Diablo” fue capturado el viernes 24 de julio en un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que derivó en un enfrentamiento armado. El intercambio de disparos dejó como saldo un fallecido y ocho oficiales heridos.

Con estas resoluciones, el Ministerio Público asegura la permanencia de Arias Monge en prisión mientras se preparan los juicios por la violencia que se le atribuye en la zona del Caribe.