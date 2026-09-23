Justicia francesa confirma juicio al futbolista Hakimi por abuso

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Tribunal de Casación confirmó este miércoles el enjuiciamiento por violación del futbolista internacional marroquí Achraf Hakimi, informó la AFP de fuente judicial.

El futbolista del Paris Saint Germain, que siempre ha negado las acusaciones de violación de una joven en 2023, había recurrido la decisión de llevar el caso a juicio decidida a mediados de junio, en plena Copa del Mundo, por el Tribunal de Apelación de Versalles.

Achraf Hakimi. Foto: AFP.

Sobre el caso

A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal.

Explicó que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 en la red social Instagram y que acudió a su casa en un VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) pedio por el jugador, indicó en aquel entonces una fuente policial.

La mujer afirmó que Hakimi la había besado y que le realizó tocamientos sin su consentimiento antes de violarla, según la misma fuente. En marzo de 2023, el jugador fue inculpado por violación y puesto bajo control policial.