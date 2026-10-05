Justicia divulga imagen de asiático solicitado para extradición

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz divulgó este lunes la imagen de un ciudadano de origen chino, naturalizado costarricense y de apellido Tam, quien es requerido para enfrentar un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

La institución confirmó además que ordenó su ingreso al circuito de alta contención, luego de analizar su perfil y determinar que cumple con los criterios para permanecer bajo este régimen por sus presuntos vínculos con estructuras delictivas.

De acuerdo con Justicia, Tam será ubicado en una celda individual de máxima seguridad y estará sometido a estrictas medidas de vigilancia y control.

Mismos controles que “Diablo” y “Tan”

Las autoridades indicaron que al extraditable se le aplicarán condiciones de seguridad equivalentes a las establecidas para otros privados de libertad de alto perfil, entre ellos “Diablo” y “Tan”.

La Policía Penitenciaria llevará una bitácora estricta sobre sus visitas familiares y de abogados, llamadas telefónicas, contactos con funcionarios, alimentación y cualquier otro movimiento o interacción que mantenga mientras permanezca en el centro penitenciario.

Además, Tam estará bajo vigilancia constante con el objetivo de resguardar su integridad física.

No podrá ingresar pertenencias

Como parte del protocolo de seguridad, el detenido no podrá ingresar con pertenencias personales. La administración penitenciaria será la encargada de proporcionarle el uniforme y el calzado que utilizará durante su permanencia.

Tam es requerido por autoridades estadounidenses para un proceso de extradición y, según Justicia, su ubicación en alta contención responde al análisis realizado sobre su perfil y sus presuntos vínculos con estructuras delictivas.