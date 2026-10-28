Justicia descarta riña en el CACCO: “Esto no ha sucedido”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz desmintió las informaciones que circularon desde la noche del martes sobre una presunta riña entre personas privadas de libertad en el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), en la que supuestamente hubo varios heridos.

“Desde anoche andan circulando informaciones absolutamente falsas sobre una presunta pelea en el CACCO en la que hubo heridos. Eso no ha sucedido y desmentimos cualquier publicación en ese sentido”, indicó la institución.

El pronunciamiento contradice las versiones difundidas sobre un supuesto enfrentamiento dentro del centro penitenciario, que incluso señalaban que alrededor de 18 personas privadas de libertad habrían resultado lesionadas.

También circuló información sobre el presunto traslado de un interno al Hospital de Alajuela bajo fuertes medidas de vigilancia y seguridad.

Con su declaración, el Ministerio rechazó que se haya registrado la pelea con heridos reportada en distintas versiones.