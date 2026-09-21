Justicia deja sin presupuesto programa para prevenir la violencia

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El programa de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz quedó sin asignación presupuestaria para 2027, situación que generó cuestionamientos durante la discusión del presupuesto de esa cartera.

El tema fue planteado por la diputada del Frente Amplio María Eugenia Román, quien solicitó explicaciones al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, sobre las razones por las cuales el denominado programa 800 no presenta recursos para el próximo año.

“Quisiera saber qué ocurrió con los proyectos, las obligaciones, las metas pendientes que tenía ese programa. ¿Se encuentra concluido, inactivo o financiado mediante otra fuente?”, cuestionó la legisladora.

Durante el intercambio, Román insistió en conocer qué sucedería con las funciones y compromisos que estaban vinculados al programa.

Ante las consultas, Aguilar confirmó que efectivamente no existe una asignación presupuestaria para este rubro en 2027.

“El programa 800 no tiene asignación de recursos y estamos trabajando en una donación del BID, que es lo que acaba de mencionar sobre esta ley que garantiza un destino específico”, respondió el ministro.

El jerarca hizo referencia además a recursos específicos establecidos mediante la Ley 10.475 para acciones relacionadas con prevención de la violencia, evaluación de programas de paz, gobernanza de datos y la Agencia Nacional de Prevención.

Aguilar indicó que el Ministerio remitirá por escrito a la comisión legislativa una explicación más detallada sobre el tema.

Diputada pide explicar qué pasó con las metas

La respuesta no despejó todas las dudas de Román, quien pidió al Ministerio precisar qué ocurrirá con los proyectos y objetivos que permanecían pendientes dentro del programa.

“Que me aclare qué pasa con lo que quedó pendiente, con las metas que tenía ese programa. O sea, ¿quién lo está asumiendo? ¿No lo asume nadie? ¿Simplemente lo cerraron? ¿Con qué argumentos? ¿Cuál es la motivación?”, manifestó la diputada.

La legisladora solicitó que las explicaciones sean remitidas formalmente a la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Centros cívicos

Por su parte, Aguilar aseguró que la falta de recursos en el programa 800 no significa dejar de lado otras iniciativas relacionadas con prevención y cultura de paz.

El ministro mencionó específicamente el compromiso de avanzar con los centros cívicos, los cuales vinculó con las políticas de prevención.

“Sin dejar de lado el compromiso de readjudicar los centros cívicos que forman parte de la cultura de prevención y de paz, eso vamos a avanzarlo lo más rápido posible”, indicó.

De esta manera, aunque Justicia confirmó que el programa 800 no cuenta con una asignación presupuestaria para 2027, quedó pendiente una explicación detallada sobre el destino de sus proyectos, obligaciones y metas, así como la forma en que serán asumidas las funciones que estaban vinculadas a este programa.

Suspenden contratos

El Ministerio de Justicia y Paz suspendió los contratos para la construcción de cuatro centros cívicos debido a atrasos en las obras.

Aguilar, explicó que uno de los proyectos debía entregarse entre junio y julio, pero apenas registraba un 4% de avance.

“¿Cómo es posible que un centro cívico que tenía que ser entregado en junio o en julio tenía un avance de un 4%?”, cuestionó.

Ante los incumplimientos, Justicia inició el proceso de readjudicación para contratar nuevas empresas bajo los parámetros del BID. Aguilar también confirmó que se procederá con el cobro de las garantías correspondientes.