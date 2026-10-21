Justicia da fecha de primeros traslados al Cacco

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, dio fecha de los primeros traslados al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco).

Foto: Jorge Castillo

Será el lunes 26 de octubre cuando se realicen estos traslados de privados de libertad, y el primero será el presunto asesino del exoficial Gerson Rosales, por orden de la presidenta Laura Fernández.

La mandataria le pidió de forma expresa al Ministro Aguilar que presente a la ciudadanía cómo operará el Cacco, esto luego de la visita a El Salvador, donde conocieron el funcionar de la mega cárcel del país centroamericano.

“No me voy a cansar de decir que Costa Rica está a tiempo de no llegar hasta allá”, aseguró la Presidenta en referencia al modelo salvadoreño.

El Cacco se inauguró el pasado 14 de octubre y tiene capacidad hasta para 5100 privados de libertad.