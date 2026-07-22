Justicia aplicará estos cambios con las visitas conyugales

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció una serie de medidas y cambios en las visitas conyugales en los centros penales del país.

La primera medida anunciada fue la prohibición de visitas conyugales entre privados de diferentes cárceles, es decir, no habrá más traslado de reos a otros centros penitenciarios.

Se trata de una reforma vía decreto que está en trámite por parte del Ministerio.

Además, Aguilar anunció “prohibición total a todas las personas civiles que hacen visita a más de un privado de libertad”.

“No creo que usted sea tan salado(a) de tener cuatro novios atrás de las rejas. Sería el colmo de los colmos”, dijo la Presidenta Laura Fernández de manera jocosa.

La mandataria cuestionó si estas visitas pueden tratarse de una red de prostitución.