Justicia actualiza sobre visitas en La Reforma: Esto pasará

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz actualizó sobre la situación en La Reforma donde se cancelaron las visitas generales y conyugales por un problema del suministro de agua potable.

“El suministro de agua en el Complejo Occidente, en San Rafael de Alajuela, ya fue normalizado, luego de la afectación presentada durante las últimas horas”, indicaron desde el Ministerio.

Por esta razón, se habilita la visita general e íntima correspondiente al horario de la tarde, que dará inicio a partir de la 1:00 p. m.