Jussef Delgado señala errores tras descenso de Guadalupe

La historia de Guadalupe FC en la primera división llegó a su fin y con ello la autocrítica en la institución tras este acontecimiento.

Tras jugar el último partido del Clausura 2026 ante Cartaginés de este pasado domingo, el arquero Jussef Delgado se refirió sobre lo que dejó de hacer el equipo durante la temporada y lo que consumió su descenso a segunda división.

“Nosotros mismos dejamos ir oportunidades porque, simplemente, no tuvimos actitud en ciertos partidos de duelos directos. Los pequeños detalles no los supimos manejar bien y yo creo que teníamos los jugadores experimentados para quedarnos”.

El portero indicó que ahora se enfocará en su vida personal, atenderse ciertos problemas físicos y en las metas que se propuso desde hace un tiempo atrás.

“Seguiré entrenando y no me daré por vencido. Tengo un pin en la mano y ahora tengo que ponerme en contacto con preparadores físicos. También seguir estudiando, que tengo esa espinita de ser entrenador de porteros de niños. Ccreo que uno tiene que reivindicarse para salir adelante en esto del fútbol”.

Delgado está a la espera de la decisión que tome la directiva guadalupana con respecto a su continuidad dentro del club.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra