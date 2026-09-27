Jürgen Klopp sigue sin ganar con Alemania

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Ausburgo, Alemania (AFP) – Tres días después de debutar con empate en Países Bajos, Jürgen Klopp sufrió su primera derrota como seleccionador de Alemania y fue además en su estreno como local con el equipo, por 1-0 ante Grecia, este domingo en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El único gol del partido lo firmó en el 74′ Dimitrios Kourbelis, tras llegar a un rechace en el área y dejar helada a la hinchada de Augsburgo.

Un sector de los aficionados empezó incluso en ese momento a abandonar el WWK Arena en señal de enfado con la imagen mostrada por su equipo y con ese tanto, que compromete seriamente las opciones del equipo en la competición.

Después de dejarse la victoria en el descuento final el jueves en Países Bajos (1-1), Alemania suma solo un punto y está ya a 5 del líder del grupo A2, Grecia (6), que ya había ganado el jueves 2-1 en Serbia.

El triunfo en Baviera fue además histórico para Grecia, que nunca había ganado en su historia a la selección alemana, con la que se había enfrentado antes en diez ocasiones, con un balance de siete derrotas y tres empates.

Pero la Alemania actual, en reconstrucción después de caer en dieciseisavos de final del Mundial ante Paraguay y que viene de una década de decepciones encadenadas, no asusta ya como la Mannschaft del pasado.