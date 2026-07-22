Juramentan a nueva ministra de Trabajo

Mercedes Flores, quien fue nombrada nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, fue oficialmente juramentada por la presidenta de la República, Laura Fernández.

Con este acto, queda lista para ejercer su cargo tras la salida de Roy Thompson el pasado 30 de junio.

“Deseamos a nuestra nueva jerarca muchos éxitos en su gestión siempre con la mirada puesta en las mejores condiciones laborales de las personas trabajadoras, en la calidad de vida de las y los costarricenses y con el diálogo social como pilar democrático”, indicaron desde el Ministerio de Trabajo.

Flores es licenciada en derecho y tiene una maestría en dirección y gestión de la seguridad social.

Laura Fernández se encargó de su juramentación.

Según indicaron desde la cartera, cuenta con amplia experiencia en derecho laboral, gobernanza institucional, elaboración normativa, relaciones con los sectores sociales y fortalecimiento del diálogo social.

El exjerarca inició labores a inicios de mayo, pero luego de un mes y 22 días, dejó el cargo. Según indicó, podría ser por razones profesionales y de una nueva oportunidad que se le presentó en el camino.