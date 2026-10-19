Juramentan a Carlo Díaz como fiscal general

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Carlo Díaz fue juramentado como fiscal general de la República este lunes durante la sesión de Corte Plena.

Esto después de que obtuviera 21 votos de los magistrados, tras rendir un informe de labores ante la Corte Plena.

Con este acto formal, el máximo jerarca del Ministerio Público continuará en el puesto hasta octubre de 2030.

Los magistrados respaldaron la labor de Díaz a pesar de los recortes presuestarios que ha sufrido el Poder Judicial en los últimos años.

Además, destacaron su gestión y trabajo para combatir el narcotrafico y el crimen organizado.