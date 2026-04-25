Jurado confirma segunda ronda en Perú

Lima (AFP) El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó la posibilidad de realizar comicios complementarios en Lima ante las irregularidades registradas en el proceso electoral del 12 de abril, y ratificó que el balotaje presidencial será el 7 de junio.

El candidato ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien todavía disputa el pase a la segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez, había solicitado una nueva elección en la capital alegando que problemas en las mesas de votación impidieron votar a miles de sus simpatizantes.

“El Pleno del JNE, luego del análisis técnico-jurídico y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias”, señaló el organismo en un comunicado difundido en las redes sociales.

En el pedido se señaló que los retrasos en distribuir material electoral impidieron que más de 50.000 personas votaran. Ello obligó a las autoridades a prolongar un día los comicios.

Aliaga dijo luego en conferencia de prensa que el JNE le ha quitado la “legitimad absoluta” al proceso electoral e instó a su presidente, Roberto Burneo, a que declare la nulidad de 4.500 actas electorales que sumarían más de un millón votos según el candidato.

Aún no está definido quién enfrentará en segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, la única candidata con boleto asegurado.