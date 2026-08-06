Junta de la UNGL promete destituir a directora 

La destitución de la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, será el próximo paso que dará la nueva Junta Directiva tras revertir el proceso de nombramiento cuestionado durante las últimas semanas.

La nueva Junta Directiva, integrada principalmente por alcaldes “rodriguistas”, asegura que mantiene el compromiso de renovar la administración de la entidad y transparentar su funcionamiento.

Según confirmó Ana McCalla, miembro de la Junta Directiva de la UNGL y alcaldesa de Limón, las autoridades municipales acordaron iniciar el proceso dejando sin efecto el concurso para designar a la Dirección Ejecutiva, mientras preparan un análisis jurídico que será conocido en una próxima sesión para valorar la eventual suspensión de Porras, quien ha ocupado el cargo durante cerca de dos décadas.

Ariel Mora Diputado PPSO “Quiero serle claro al sector municipal, quiero serle claro a Costa Rica y todas las comunidades. Karen Porras no puede seguir en ese puesto, no puede seguir en ese puesto por más tiempo. Es necesario un refrescamiento por el bien de todo el régimen y por el bien de Costa Rica”.



McCalla afirmó que la remoción de la directora sigue siendo parte de la hoja de ruta aprobada por la nueva dirigencia.

“Seguimos con la firme consigna de poder realizar una suspensión de la Dirección Ejecutiva. Quiero dejar claro que no hemos desistido de esto. Primero correspondía trabajar el tema del concurso porque es el génesis de todo este proceso y ahora lo siguiente será analizar directamente la dirección para dar un paso en firme”, manifestó.

La alcaldesa explicó que el análisis no se conoció en esta sesión debido a que primero debía resolverse el procedimiento mediante el cual se pretendía nombrar a la nueva Dirección Ejecutiva.

Paralelamente, el diputado de Pueblo Soberano, Ariel Mora, aseguró que continuará vigilando el proceso y confirmó que la eventual suspensión será discutida próximamente. “No nos hemos olvidado del tema ni del concurso amañado que denunciamos hace semanas. Recibí la noticia de que finalmente fue anulado y también me informan que en la próxima sesión se conocerá una posible suspensión de Karen Porras como directora ejecutiva. Quiero ser claro con el sector municipal y con todas las comunidades de que le damos seguimiento a este proceso”, indicó Mora.

El diputado fue quien inicialmente cuestionó la permanencia de Porras al frente de la UNGL, al asegurar que ocupaba el cargo de forma aparentemente irregular y que ello se debía a que forma parte del Partido Liberación Nacional (PLN).

Eliminan concurso actual

Como primer paso de esa reestructuración planteada por la alcaldesa de Limón, la Junta dejó sin efecto el concurso que había sido criticado por establecer requisitos que, según diversos sectores, favorecían a una persona específica.

Ana McCalla Alcaldesa de Limón “Seguimos trabajando para transparentar la UNGL, seguimos trabajando para que podamos tener a la mejor persona en la dirección y no seguir confabulados con favoritismos, de personas que están ahí permanentemente y que parecieran intocables”.



“Tomamos el acuerdo de dejar sin efecto el concurso y realizar uno completamente nuevo, con parámetros claros y transparentes, no un traje hecho a la medida como se denunció desde un inicio. Lo importante es reestructurar completamente el proceso, comenzar desde cero y garantizar que cualquier persona pueda participar en igualdad de condiciones”, explicó McCalla.

La directiva añadió que también descartaron declarar desierto el concurso porque esa figura habría mantenido vigente la decisión inicial que dio origen al procedimiento.

Ahora, una comisión integrada por tres miembros de la Junta será la encargada de elaborar las nuevas bases del concurso, el cual esperan resolver, ojalá, durante este mismo mes de agosto, concluyó McCalla.