Julio Cascante deja la MLS y jugará en Australia

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El defensa Julio Cascante dejará la MLS y jugará a partir de ahora en el fútbol de Australia con el Melbourne City FC.

Así lo anunció el club oceánico a través de su página web, en donde expresaron que llegan a reforzarse con un futbolista de recorrido y con bagaje en selección nacional.

𝙊𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙧𝙤𝙘𝙠 𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙘𝙠 🪨



🇨🇷 Costa Rican international Julio Cascante has signed on for the 2026/27 season!



📰 More: https://t.co/5W6gbECQlB pic.twitter.com/F6Quk6C7HO — Melbourne City FC (@MelbourneCity) September 17, 2026

“El experimentado defensa central llega a Melbourne tras una amplia trayectoria en Costa Rica y Estados Unidos, que incluye más de 150 partidos disputados en la MLS. A sus 32 años, demostró ser una amenaza constante en las jugadas a balón parado, anotando 9 goles y repartiendo 5 asistencias durante su etapa en Austin”.

Cascante llega como agente libre tras su paso por el Austin FC del balompié estadounidense, donde estuvo desde el año 2021.

😤 Ready to get to work.



Welcome to City, Julio! 🩵 pic.twitter.com/0ISnHWlJaX — Melbourne City FC (@MelbourneCity) September 17, 2026

El zaguero jugó en Costa Rica con la Universidad de Costa Rica y con el Deportivo Saprissa. De allí dio el salto al fútbol internacional donde acumula cinco años.