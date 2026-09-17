Julio Cascante deja la MLS y jugará en Australia

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El defensa Julio Cascante dejará la MLS y jugará a partir de ahora en el fútbol de Australia con el Melbourne City FC.
Así lo anunció el club oceánico a través de su página web, en donde expresaron que llegan a reforzarse con un futbolista de recorrido y con bagaje en selección nacional.
“El experimentado defensa central llega a Melbourne tras una amplia trayectoria en Costa Rica y Estados Unidos, que incluye más de 150 partidos disputados en la MLS. A sus 32 años, demostró ser una amenaza constante en las jugadas a balón parado, anotando 9 goles y repartiendo 5 asistencias durante su etapa en Austin”.
Cascante llega como agente libre tras su paso por el Austin FC del balompié estadounidense, donde estuvo desde el año 2021.
El zaguero jugó en Costa Rica con la Universidad de Costa Rica y con el Deportivo Saprissa. De allí dio el salto al fútbol internacional donde acumula cinco años.