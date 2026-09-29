Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense, Julián Valjota, no pudo ocultar su emoción al volver a probar uno de los productos que, según contó, formó parte de su infancia.

El creador de contenido fue uno de los primeros ticos en degustar la nueva Choco Quqi, producto desarrollado por La Gallito y Dos Pinos.

En un video compartido en sus redes sociales, Valjota aparece enérgico y hasta pegando brincos dentro de su hogar mientras muestra el producto y se prepara para probarlo.

El tico abrió un paquete de la Choco Quqi y finalmente volvió a degustar el producto, una experiencia que, según sus propias palabras, le despertó recuerdos de cuando era niño.

“Tenía seis años cuando la probé por última vez y no volvieron a sacar nunca más. Muchas personas ni la probaron. No sé cómo voy a hacer, pero a alguien más yo le tengo que compartir esto”, resaltó Valjota en el video.

La reacción del creador de contenido se da antes de que el producto llegue nuevamente al mercado de forma más amplia.

La Choco Quqi comenzará su proceso de distribución a partir del 15 de octubre, por lo que los consumidores deberán esperar hasta después de esa fecha para encontrarla.