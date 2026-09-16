Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, popularmente conocido en redes sociales como Julián Valjota, vivió este miércoles 16 de setiembre uno de los momentos más emotivos de su vida tras reencontrarse con su hermana Nathalia, a quien no veía desde hace aproximadamente 5 años.

Valverde, quien emigró a Estados Unidos hace más de 5 años en busca de mejores oportunidades laborales y para apoyar a su familia, compartió el video del esperado abrazo a través de sus plataformas digitales.

Un emotivo abrazo y flores en el aeropuerto

El esperado momento quedó registrado en una publicación donde se observa al influencer recibiendo a Nathalia con un ramo de flores. Segundos antes, el tico dejó ver su conmoción ante la cámara al expresar con voz cortada: “Mae, me voy a poner a llorar”.

El reencuentro se da en una fecha de doble significado para la familia, ya que la visita de Nathalia a suelo estadounidense fue coordinada como un regalo especial por su cumpleaños, el cual incluirá además un viaje para conocer los parques de Disney.

La reunión pone fin a un largo periodo de distancia geográfica entre los hermanos, cumpliendo la promesa hecha por el generador de contenido de volver a abrazar a su hermana tras un lustro de separación.