Julián Valjota quedará retenido por el ICE

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valverde tuvo una breve audiencia en Estados Unidos, donde un juez determinó que será entregado a las autoridades migratorias de ICE, según se detalló en las grabaciones de la corte de Polk County en Florida.

Según se ve en la grabación, Valverde, conocido en redes sociales como “Julián Valjota”, se mantiene bajo arresto por conducir con una licencia vencida por más de 6 meses y tiene una fianza de $250, pero aunque la pague, quedaría detenido hasta que el ICE resuelva su situación migratoria.

Posteriormente, el juez le consultó si necesitaría un abogado de oficio, a lo cual Valverde respondió negativamente.

Luego de la respuesta, el costarricense fue retirado de la corte.