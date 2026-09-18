Julián Valjota es detenido en Estados Unidos

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, permanece detenido en Estados Unidos, según informaron sus amigos y compañeros de viajes, Christopher Araya, de Araya Vlogs, y Antuan Fallas.

Foto: Redes sociales

Ambos dieron a conocer la situación este jueves y aseguraron que el influencer llevaba cerca de 24 horas privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez.

“Amigos, esto no es una broma, por favor, tómenlo en serio. Julián está detenido. Julián está preso. Todavía no lo ha visto ningún juez”, expresó.

El creador explicó que ya estaban contactando abogados especializados en migración y solicitó ayuda mediante el correo [email protected].

Buscan un abogado especializado

Fallas también pidió apoyo para encontrar a un profesional que pueda asesorar a Valjota, cuya detención estaría relacionada con un proceso para resolver su residencia en Estados Unidos.

“Él está en un proceso migratorio para ver los temas de la residencia, pero lo detuvieron. Es una situación bastante complicada de explicar”, afirmó.

El influencer también destacó el respaldo de la comunidad de Valjota y la importancia de que sus seguidores conozcan lo que ocurre.

“Hay muchísima gente que lo apoya, que lo quiere, que ha estado ahí por años y merecen la visibilidad de este caso”, señaló.

Hasta el momento, sus amigos no han brindado más detalles sobre el proceso legal.