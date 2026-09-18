Julián Valjota enfrentará audiencia en Estados Unidos que definirá su futuro

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valjota tendrá una audiencia en Estados Unidos, donde un juez determinará si puede acceder a una fianza y cuáles serán los próximos pasos de su proceso migratorio.

La información fue confirmada por uno de sus amigos más cercanos, el influencer Antuan Fallas, quien compartió un video en sus redes sociales oficiales en donde también aseguró que lograron comunicarse con Valverde y que se encuentra bien.

“Ya nos comunicamos con él, está bien, se encuentra bien, nosotros gracias a Dios nos hemos podido comunicar. Claramente el golpe psicológico para cualquiera es fuerte”, afirmó Fallas.

Según explicó el creador de contenido, durante la audiencia se analizará si Valjota puede pagar una fianza y si el proceso podría derivar en una deportación o una deportación voluntaria.

“Ahorita tendrá una audiencia, ahí es donde el juez decidirá si se le puede pagar una fianza o no, se decide para una deportación o para una deportación voluntaria”, compartió.

Fallas también indicó que la hermana de Julián se encuentra en la casa del influencer, cuidando la vivienda y a su gato.

El influencer explicó que, según la información que conoce, todo comenzó con una detención por manejar con la licencia vencida. Durante ese procedimiento, las autoridades se enteraron de su estatus migratorio y del proceso que estaba atravesando.