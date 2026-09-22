Julián Valjota comparte visita Disney con su hermana

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El influencer costarricense Julián Valjota reapareció en redes sociales con una galería de fotografías desde Disney, pocas horas después de quedar en libertad tras permanecer detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Foto: Redes sociales

En las imágenes, el creador de contenido aparece junto a su hermana, mientras acompaña la publicación con un mensaje relacionado con sus sueños y el momento que atraviesa.

“A veces no es en nuestro tiempo. pero los sueños se cumplen”, escribió Valjota.

La publicación se da después de que el tico confirmara su liberación tras permanecer cinco días detenido en Estados Unidos.

Hay que recordar que su arresto ocurrió el 16 de septiembre en Florida, luego de una situación relacionada con una licencia de conducir vencida por más de seis meses.

Posteriormente, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su situación migratoria.

El domingo 20 de septiembre, Valjota comunicó que ya estaba libre y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su caso.

También señaló que más adelante contará lo que vivió durante los días que permaneció detenido.