Julia Varela es juramentada y recibe abrazos de diputados oficialistas

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, juramentó este miércoles a Julia Varela para un nuevo periodo como magistrada propietaria de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Tras el acto, Varela recibió felicitaciones y abrazos de varios diputados, entre ellos legisladores de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), pese a que esa bancada había impulsado su no reelección.

La escena ocurrió apenas una semana después de que los 31 diputados oficialistas votaran a favor de impedir que Varela continuara en el cargo. La propia Jiménez respaldó la no reelección tanto en la Comisión de Nombramientos como posteriormente en el Plenario.

El pasado 9 de setiembre, el Congreso sometió a votación la no reelección de la magistrada. La propuesta obtuvo 31 votos a favor y 25 en contra; sin embargo, se necesitaban al menos 38 votos para impedir su continuidad, por lo que Varela quedó habilitada para permanecer ocho años más en el puesto.

Durante aquella discusión, el oficialismo defendió la necesidad de una renovación en el Poder Judicial.

Otros diputados de Pueblo Soberano también argumentaron que, después de más de dos décadas de Varela como magistrada propietaria, correspondía abrir espacio a nuevos liderazgos.