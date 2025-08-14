El extraditable Celso Gamboa Sánchez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en enero de 2026 por el caso conocido como “Ropita de bebé”. Así lo confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial a Diario Extra.

El Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José programó el juicio de la causa 17-000015-033-PE para celebrarse del 5 al 30 de enero de 2026, por el presunto delito de cohecho propio.

La investigación se originó a raíz de un viaje que Gamboa realizó a Panamá entre el 9 y 10 de octubre de 2016, cuando era magistrado de la Sala de Casación Penal. Según la tesis de la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública, los gastos de tiquete aéreo y hospedaje fueron cubiertos por un empresario de apellido Bolaños o por personas cercanas a su grupo económico.

De acuerdo con la acusación, este beneficio habría influido en que Gamboa no se inhibiera de participar en la resolución de una solicitud de desestimación en favor de Bolaños y otros imputados, dentro de una causa por presunto tráfico de influencias. Gamboa dijo a los diputados que fue a comprar ropa para su hijo.