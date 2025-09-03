Un funcionario del Instituto Nacional de Seguros (INS) acumuló 359 días de viajes al extranjero durante los 1.460 días en que se desempeñó como jefe de reaseguros, como parte de un presunto plan delictivo previamente estructurado.

Se trata del imputado Acuña Prado, quien, junto al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente del INS, Cristóbal Zawadzki, habría ideado un esquema para obtener recursos de un fondo paralelo destinado originalmente a la capacitación de funcionarios.

La Fiscalía señaló que muchos de los viajes realizados por Acuña y Zawadzki formaban parte de los beneficios obtenidos mediante ese plan, incluyendo viáticos por montos significativos.

“El acusado Acuña Prado, entre el 8 de mayo de 1998 y 2002, acumuló 359 días de viajes al exterior. Es decir, durante los cuatro años en el cargo, pasó casi un año completo fuera de su puesto de trabajo”, indicó el Ministerio Público.

Según la acusación, muchos de esos desplazamientos no eran indispensables para sus funciones: “Se le pagaban viáticos y, además, continuaba recibiendo su salario, lo que generó un perjuicio económico al erario”.

Otro de los señalamientos de la Fiscalía es que, en la mayoría de los viajes realizados por Acuña y Zawadzki a países como México, Panamá, Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania y Egipto, entre otros, coincidieron con salidas del país de sus esposas, según registros de Migración y Extranjería. El Ministerio Público sostiene que las cónyuges viajaron con recursos provenientes del fondo paralelo.

“Se les pagaron viajes, hospedaje, transporte y alimentación con beneficios ilegítimos. Estos gastos fueron cubiertos con fondos del erario, mediante la planificación de Acuña Prado, Rodríguez Echeverría y Zawadzki”, explicaron.