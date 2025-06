Según abogados penalistas

El juicio pendiente por tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez retrasaría su extradición a Estados Unidos, por presuntos delitos de narcotráfico.

Diario Extra consultó a tres penalistas sobre cómo influye un caso sobre otro.

El abogado Rafael Gullock explicó que, según el artículo 3, inciso c) de la Ley de Extradición: “Cuando una persona solicitada para extradición está sometida a un proceso o juzgamiento en el país requerido, no se dará la extradición hasta tanto no se haya resuelto la causa penal”.

Por su parte, Ewald Acuña aclaró que el juicio “no interfiere en el proceso de extradición, pero en caso de ser condenado a prisión, deberá cumplir primero la pena y luego se ejecuta la extradición, conforme al tratado entre Costa Rica y Estados Unidos”.

Según el Poder Judicial, el juicio está programado del 22 de julio al 8 de agosto en el Tribunal Penal de Hacienda. Se trata de un proceso de reenvío, es decir, un debate que debe repetirse por orden de un Tribunal de Apelación de Sentencia o de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Adrián Quesada, abogado, exoficial del OIJ y especialista en Estupefacientes y Crimen Organizado, comentó que si existe una causa penal pendiente en suelo costarricense y la persona es requerida esto podría llevar a la suspensión temporal de la extradición hasta que se finalice el juicio y se dicte sentencia por dicha causa.

Aclaró que esto solo atrasaría el proceso de extradición, pero no lo evitaría. Otra arista sería que la persona solicitada ya fuera juzgada en nuestro país por los mismos hechos que el país solicitante lo quiera enjuiciar. Además, apuntó que algo que podría retrasar o evitar la extradición es que su arraigo familiar y social sea expuesto, como por ejemplo que la persona solicitada sea quien tenga a cargo el cuido de hijos menores.

“Ahí será el Ejecutivo quien determine su validez, y problemas graves de salud los cuales deben ser certificados con sus respectivas pruebas médicas”, dijo.

Diario Extra intentó conocer la opinión de la defensa de Gamboa, pero al cierre de edición no hubo respuesta.



