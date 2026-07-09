El juicio contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes volvió a cambiar de fecha y ahora se realizará hasta el 2027, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública suspendiera la audiencia que estaba programada para este jueves 9 de julio.

La reprogramación ocurre pese a que el debate había sido adelantado recientemente por decisión del Tribunal. Sin embargo, este miércoles las partes fueron notificadas de la suspensión y de un nuevo señalamiento para los días 6 y 7 de abril de 2027.

Según explicó el abogado defensor de Araya, Gerardo Huertas, la suspensión responde a una solicitud presentada por la Procuraduría debido a un choque de agenda con otro proceso judicial.

“El Tribunal Penal de Hacienda hoy en la mañana nos notificó que el juicio se suspendió porque la Procuraduría pidió cambio de señalamiento por existir un choque de agenda con otro juicio que aún no ha terminado y en el que además existe una persona privada de libertad”, indicó.

Huertas agregó que, aunque lamentan el nuevo retraso, comprenden que la normativa judicial establece prioridad para los procesos donde existe una persona detenida.

Carlos Araya, rector de la UCR.

El caso contra Araya

El presunto incumplimiento de deberes habría ocurrido durante una sesión del Consejo Universitario (CU) de abril de 2025, cuando el rector votó en contra de una moción sobre la que debía abstenerse, dado que la votación lo involucraba directamente.

El defensor señaló que la defensa había insistido en que el proceso se realizara lo antes posible, pues considera que los hechos atribuidos al rector no constituyen un delito de incumplimiento de deberes.