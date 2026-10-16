Juicio por secuestros de George Angulo se retoma este viernes

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El juicio contra 13 sospechosos de participar en los secuestros del empresario de gimnasios Jorge “George” Angulo Solano y del empresario Jaime Gurdián Moreno se retoma este viernes 16 de octubre en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.

El proceso investiga hechos ocurridos en enero y junio de 2023. Según la acusación, la organización habría interceptado a las víctimas, las mantuvo en cautiverio y exigió pagos a sus familiares a cambio de liberarlas. ￼

Foto: Anthony Castro.

De acuerdo con la investigación judicial, los sospechosos presuntamente se distribuyeron distintas funciones para ejecutar los secuestros, custodiar a las víctimas y gestionar el dinero de los rescates, que se habría solicitado en bitcoins o su equivalente en efectivo. ￼

A los imputados se les atribuyen presuntos delitos de secuestro extorsivo agravado, robo agravado, uso ilegal de uniformes o insignias policiales y legitimación de capitales.

El debate comenzó el 5 de octubre y está previsto que se extienda hasta el 18 de diciembre.