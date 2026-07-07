Juicio por presunta legítima defensa en Cartago irá a vía ordinaria

El proceso judicial por la muerte de un conductor tras una riña vial en La Lima de Cartago dio un giro procedimental significativo.

Debido a que aún restan pruebas cruciales por recabar, el Tribunal de Flagrancia decidió que el caso debe trasladarse a la vía ordinaria, perdiendo así su competencia para resolverlo de forma expedita.

Foto: Mauricio Aguilar

El suceso que originó esta causa ocurrió el 12 de mayo, cuando un accidente de tránsito menor desencadenó una disputa mortal.

Según se investiga, la víctima, de apellido Granados, habría amenazado al otro involucrado con un objeto contundente, lo que provocó que el sospechoso, de apellido Mora, reaccionara disparándole en la pierna, herida que habría causado la muerte en el sitio.

Foto: Mauricio Aguilar

La defensa ha solicitado incorporar elementos de prueba que consideran determinantes para esclarecer los hechos, tales como exámenes psicológicos del imputado, registros de llamadas al 9-1-1 y a una aseguradora, además de videos adicionales.

Estos insumos son vitales para determinar si la acción de Mora se ajusta a la figura de la legítima defensa, la cual exige que exista una necesidad racional y proporcional de protección ante un peligro inminente.

Foto: Mauricio Aguilar

Con este cambio a la vía ordinaria, el caso deberá ser agendado como un juicio común, lo que permitirá un análisis más exhaustivo de la prueba, pero también implicará una espera mayor para conocer el veredicto final.