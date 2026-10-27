Juicio “Los Primos”: Dueño del bar no quiso declarar

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Segura y quien era dueño del bar donde ocurrió el doble homicidio de los primos Barboza, en Heredia, no quiso dar declaraciones al iniciar el juicio.

Fotos: Sergio Espinoza

Ante la consulta de la jueza Laura Chinchilla sobre si quería emitir alguna declaración, prefirió no referirse sobre el delito al que se le acusa.

Esto después de que la representante del Ministerio Público, María de los Ángeles Ramírez, leyera la acusación de los hechos ocurridos en febrero de 2025 dentro del bar.

El no declarar es un derecho que guardan los imputados, que pueden dar su versión de los hechos, en cualquier momento, antes de que finalice el juicio.

La Fiscalía señaló a Segura como el responsable de idear un plan para atacar, asesinar y ocultar los cuerpos de los primos Barboza.

En apariencia, Segura habría ordenado cerrar la cortina metálica del bar y llamar a varias personas para provocar el ataque en horas de la madrugada del 7 de febrero de 2025.