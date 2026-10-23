Juicio “Los Primos”: Acusados de ocultar información aceptan cargos

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Dos de los 11 imputados por el doble homicidio de los primos Barboza en un bar de Heredia aceptaron los cargos por los que estaban acusados.

Se trata de dos personas de apellidos Postume y Segura, quienes llegaron a los tribunales de Heredia con la intención de concretar una negociación con el Ministerio Público.

Tras una reunión con la representación de la Fiscalía y la jueza Gabriela Thuel, ambos se acogieron al procedimiento especial abreviado, por lo que se les impuso una pena de dos años de prisión por el delito de favorecimiento real, que consiste en ayudar a ocultar pruebas o impedir el esclarecimiento de un delito.

“Nuestra legislación penal establece que el delito va de una pena de 6 meses a 4 años de prisión; en este caso, los imputados manifestaron ante el tribunal que aceptaban los cargos y que estaban dispuestos a negociar los 2 años de cárcel”, indicó Tatiana Chaves, fiscal adjunta de Heredia.

Foto: Mauricio Aguilar.

En el caso de Postume, este enfrenta otra pena de prisión por un delito de robo, por lo que descontará dos años adicionales, según Chaves.

“En el caso de Segura, podría concedérsele un beneficio de ejecución de la pena al ser una pena inferior a los 3 años, pero eso es una potestad del tribunal y, si se lo deniega, deberá ir a la cárcel a cumplir la pena”, añadió.

Tras estos acuerdos, nueve imputados deberán enfrentar el juicio a partir de la próxima semana: ocho por el delito de homicidio calificado y uno por favorecimiento real.

Rafael Rodríguez, abogado de un acusado de apellido Palacios, indicó que demostrará que, a pesar de que su cliente estuvo en el lugar de los hechos, no tuvo ninguna participación en los crímenes.

“Nosotros consideramos que el acusarlo a él como coautor responsable del hecho, señalando que hubo un plan previo, vamos a demostrar que no hubo un plan previo, no podía generarse esa situación, fue una situación que se dio de manera inesperada”, dijo.

Defensa de los imputados.

El tribunal encargado de conocer las diligencias previas al juicio indicó que dos de los imputados no pudieron presentarse a la sala debido a que estaban enfermos.

Esto se debe a un brote de varicela en el centro penitenciario donde están recluidos, por lo que existe una alerta sanitaria y ambos estarían disponibles para presentarse hasta la próxima semana.

La jueza Gabriela Thuel confirmó que el juicio por el doble homicidio comenzará el próximo 29 de octubre, a partir de las 8:30 a.m., en los tribunales de Heredia.

El caso

Este caso se remonta a febrero de 2025, cuando se dio la alerta por la desaparición de dos primos, por lo que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) emprendieron un operativo de búsqueda.

El 12 de febrero, cinco días después de la alerta por la desaparición, los agentes judiciales realizaron un allanamiento en un bar ubicado en el centro de Heredia, último lugar donde fueron vistos los primos.

Tras ingresar al establecimiento, las autoridades encontraron una fosa recién excavada en el sótano, donde estaban los restos de ambas personas.

Según trascendió, todo habría comenzado con una pelea a altas horas de la noche, que provocó que los primos Barboza fueran atacados, asesinados y enterrados.

En apariencia, los cuerpos permanecieron varios días dentro de un refrigerador mientras se excavaba la fosa para ocultar los restos de las víctimas.

Un par de días después, se realizaron varios allanamientos en los que se detuvo a varias personas presuntamente implicadas en los crímenes. Mientras tanto, el dueño del bar, un hombre de apellido Segura, huyó a Nicaragua, donde fue detenido varias semanas después.

La fiscal indicó que el juicio está programado para durar dos meses. Sin embargo, debido a la complejidad del caso y a la cantidad de imputados y testigos, es probable que se extienda hasta 2027.