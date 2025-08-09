El juicio por presunto tráfico de influencias contra Celso Gamboa, Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith entra en su fase final.

El debate comenzó el 22 de julio con la acusación del Ministerio Público y los alegatos de la defensa en una causa que analiza un supuesto favorecimiento a Araya.

Este presunto beneficio habría ocurrido cuando el nombre del exalcalde josefino dejó de figurar en un expediente judicial antes de las elecciones municipales de 2016, tras una orden atribuida a Gamboa.

Durante el proceso, el extraditable presentó reclamos sobre traslados, alimentación, vestimenta y condiciones en su celda de máxima seguridad en La Reforma.

Además, la defensa del exmagistrado intentó en dos ocasiones separar a los jueces asignados, solicitudes que fueron rechazadas.

Tatiana Vargas, encargada de prensa del Ministerio Público; la fiscal Natalia Rojas; y la periodista Mercedes Agüero fueron parte de los testigos clave para reseñar hechos vinculados al caso.

En el caso de Rojas, presentada como la “testigo estrella” del Ministerio Público, su declaración no tuvo el peso esperado por la acusación.

La defensa aprovechó esto para restar credibilidad a sus intervenciones, señalando contradicciones entre su testimonio en el primer juicio, su declaración ante la Inspección Judicial y lo dicho en este debate.

Conclusiones y solicitud de absolutoria

Esta semana el proceso dio un giro inesperado cuando la Fiscalía presentó sus conclusiones ante el tribunal.

El fiscal Carlos Rodríguez indicó que no compartía la acusación y que existían dudas sobre la participación de Rojas, por lo que solicitó la absolutoria de los acusados.

Rodríguez señaló que la acusación carece de precisión sobre la supuesta presión ejercida contra Rojas para cumplir la orden atribuida a Gamboa y Smith.

Una vez que finalicen las conclusiones de la defensa, el tribunal definirá el tiempo para deliberar y la fecha en que emitirá el veredicto.

Divorcio entre Fiscalía y procuraduría

A pesar de que el Ministerio Público solicitó la absolutoria de los tres imputados, Federico Quesada, representante de la Procuraduría, decidió apartarse del criterio. Por este motivo pidieron al tribunal que se mantenga la acusación penal y que se indemnice al Estado costarricense por un aparente daño social, debido al acto que es catalogado como corrupción.

Quesada solicita que tanto Gamboa y Smith paguen ¢15 millones cada uno, y que Araya cancele un monto de ¢12 millones.

¿Acelerar la extradición?

El pasado 23 de junio la Administración para el Control de Drogas (DEA) solicitó la extradición de Celso Gamboa por el aparente delito de tráfico de drogas.

A raíz de esto, se cuestionó si la Fiscalía habría perdido la absolutoria para acelerar el proceso de Gamboa hacia los Estados Unidos.

“Somos conscientes de la existencia de ese proceso, pero no fue el motivo de esta solicitud. Insisto, analizamos únicamente lo que teníamos en nuestro haber en este debate”, dijo la fiscal Natalia Villalta.