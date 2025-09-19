El Club Sport Cartaginés empató 1-1 en su partido de local ante Pérez Zeledón. Al terminar el encuentro varios jugadores como Luis Flores alzaron la voz ante las lesiones que ha sufrido el equipo blanquiazul.

“Si vemos las lesiones muchas son de jugadas, no son de lesiones musculares porque la preparación física es buena. usted ve a todo el equipo corriendo los 90 minutos. Suhander ( Zúñiga) sale de cambio por un golpe en el pie que le quedó todo hinchado”. Dijo Flores en zona mixta.

Luis recalcó que muchas de las lesiones han sido en el medio campo y que eso ha propiciado a que varios jugadores tengan que jugar en diferentes posiciones que no son de su naturalidad.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador