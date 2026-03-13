Jugadores de Saprissa y la Liga al hospital y son operados

Dos futbolistas, del Deportivo Saprissa y de Liga Deportiva Alajuelense, tuvieron que ir a un centro médico para ser operados. Se trata del morado Sebastián Acuña y del rojinegro Malcom Pilone.

El tico Acuña sufrió una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda, diagnóstico confirmado tras los estudios médicos practicados. Debido a la lesión, el futbolista se sometió una artroscopia de rodilla. El tiempo estimado de recuperación será determinado una vez concluido el procedimiento quirúrgico, según el departamento de comunicación del Monstruo.

El argentino Pilone presentó una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial. Fue intervenido quirúrgicamente y se estima que el tiempo de recuperación sea de aproximadamente 9 meses.

Ambos salieron bien de sus intervenciones y solamente esperan seguir el plan de rehabilitación que les brinden los profesionales.