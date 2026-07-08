Jugadores de San Carlos están en huelga

La Asociación Deportiva San Carlos sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal médico decidieran suspender sus labores como medida de presión ante presuntos atrasos salariales.

El club mantendría una deuda equivalente a mes y medio de salario con el plantel y demás colaboradores, situación que habría motivado la huelga mientras esperan una respuesta por parte de la dirigencia.

El conflicto ya genera consecuencias en la preparación del equipo para el Torneo de Apertura 2026.

Debido al paro, San Carlos no ha podido entrenar con normalidad durante los últimos días y también se vio obligado a cancelar dos compromisos de pretemporada que tenía programados frente a Elite Legion y Escorpiones.

El panorama preocupa porque el campeonato nacional arrancará el fin de semana del 25 y 26 de julio.

En la jornada inaugural, los Toros del Norte tienen previsto debutar ante el vencedor del repechaje entre Escorpiones y Guadalupe, aunque la incertidumbre alrededor del equipo continúa mientras no se resuelva el conflicto económico.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra