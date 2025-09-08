El ambiente tenso que se vive en Panamá luego del empate a cero contra Surinam en condición de visitante, se traslado a los jugadores panameños, quienes no atendieron a la prensa de su país en la previa del duelo ante Guatemala.

Los jugadores, tomaron la decisión de no dar declaraciones a pesar de que el día previo por reglamento, se debe tener a un futbolista junto al técnico en la conferencia de prensa, sin embargo, esto no sucedió.

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, aprobó la decisión de los jugadores, algo que no gustó del todo en la prensa canalera.

“No quiere decir que hay un complot, ellos han tomado esta decisión, el viernes hablaron, hablaron después del partido y mañana hablarán otra vez, así que no hay ningún problema. Ellos están enfocados”, comentó Christiansen.

Panamá juega esta noche ante Guatemala a partir de las 7:30 pm en el estadio Rommel Fernández.