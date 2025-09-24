Tras el resultado en el juego de ida, la serie entre Alajuelense y Motagua se puso aún más caliente de cara al partido de vuelta.

Después de la victoria, y mientras los jugadores se dirigían a los camerinos, uno de los futbolistas de Motagua lanzó un dardo a los rojinegros, asegurando que ellos no eran como los de Saprissa.

La frase, textual, fue: “Ellos no son Saprissa, aquí nadie mete”. Esto puede interpretarse como que, para los hondureños, Saprissa les ofreció mayor resistencia.

Cabe recordar que el mes pasado, Motagua vino al país y eliminó a los morados en San Juan de Tibás, en un compromiso que finalizó con un empate 0-0.

Washington les responde

Como era de esperarse, los medios de comunicación presentes en la zona mixta del juego, le consultaron a Washington Ortega, quien es uno de los líderes de este equipo y de los jugadores más queridos por la afición, sobre eso que mencionaron algunos jugadores del Motagua.

“Eso lo dicen para motivarnos a nosotros ahora que nos toca ir allá. Ellos saben que nuestra afición es muy exigente y que venimos de años duros. Creo que el comentario va por ahí también. Desde que yo llegué acá, nada ha sido fácil. Pero bueno, esta es una prueba más. Vamos con mucha fe, y después del partido de vuelta hablamos, a ver qué pasa”, mencionó Ortega.

El uruguayo aún confía en que su equipo podrá revertir el marcador y consumar una remontada histórica en territorio hondureño la próxima semana.