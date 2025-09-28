Liga Deportiva Alajuelense viajó este domingo rumbo a Honduras, para jugar el martes ante Motagua, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Cuatro jugadores no estuvieron en la convocatoria. Trascendió que rompieron las reglas internas de disciplina y por eso no fueron llamados.

La institución no ha revelado los nombres, pero su Gerente Deportivo Carlos Vela confirma que aplicaron el reglamento interno.

Se desconoce si el castigo es solo por este juego o por varios.

No viajan por “reglamento interno” algunos jugadores, confirma Carlos Vela, gerente deportivo. 💥 pic.twitter.com/m5W8AL7jIT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 28, 2025

Alajuelense juega el partido de vuelta ante Motagua el martes a las 8 de la noche en el estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato” Uclés. La serie va en favor de los catrachos que ganaron 0 a 1 en el Morera Soto el martes pasado.