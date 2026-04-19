El futbolista manudo Isaac Badilla asegura que el Clásico se lo lleva Liga Deportiva Alajuelense y deja claro los errores del Saprissa.
“Es una final, vamos a pelear todas las bolas, para estar en zona de clasificación. Estamos enfocados en el presente, en el pasado dejamos muchos puntos, pero ya no podemos dejar más puntos”, dijo.
Pero el joven fue más directo al señalar sobre el Monstruo que “los hemos visto, sabemos cuáles son sus debilidades y virtudes y vamos a ganar el día de hoy. Ellos se descuidan mucho atrás y ahí vamos a aprovechar nosotros. Hay que jugar con corazón para sacar este partido. Es sí o sí hoy y vamos a ganar”.