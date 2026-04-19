El futbolista manudo Isaac Badilla asegura que el Clásico se lo lleva Liga Deportiva Alajuelense y deja claro los errores del Saprissa.

“Es una final, vamos a pelear todas las bolas, para estar en zona de clasificación. Estamos enfocados en el presente, en el pasado dejamos muchos puntos, pero ya no podemos dejar más puntos”, dijo.