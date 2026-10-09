Jugador liguista en trámites de nacionalizarse tico

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El futbolista Malcolm Pilone confirmó que está en trámites de obtener la nacionalidad costarricense.

Así lo comentó en el podcast de Liga Deportiva Alajuelense. El jugador, de origen argentino, indicó que está en trámites para comenzar este proceso.

“Tengo que presentar unos papeles, pero tengo que ir a Argentina a sacarlos y ya con eso empiezo el trámite”, comentó.

Pilone, de origen argentino, llegó al país en 2020 y destacó por jugar en la Asociación Deportiva Guanacasteca y el Municipal Liberia.

“El tiempo en el país ya lo cumplí, solo presento unos documentos y ahí inicia el trámite, esperemos que sea rápido”, dijo el suramericano.

El mediocampista se une a una lista de jugadores que llegaron al balompié tico y realizaron ese proceso, como lo hicieron en su momento Pablo Gabas, Víctor Núñez o Alexandre Guimaraes.