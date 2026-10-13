Jugador estalla contra la dirigencia de su equipo tras dura derrota

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Manchester United sufrió un duro golpe al caer 2-0 ante el Atlético de Madrid por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, situación que provocó la reacción de una de las figuras de los Red Devils.

Luego de disputar los 90 minutos en el equipo dirigido por Michael Carrick, el defensor argentino Lisandro Martínez expuso la crisis del club con contundentes declaraciones en la zona mixta.

Lisandro Martínez frente al Atlético de Madrid (Foto: AFP)

Sin rodeos, el central de la Selección Argentina apuntó contra la dirigencia del conjunto inglés por la falta de refuerzos de jerarquía.

“Hoy no tenemos la calidad para Champions League”, sentenció el futbolista tras calificar el rendimiento como “muy pobre” y admitir que esperaba una inversión superior por parte de las autoridades para armar el plantel.

El defensor contrapuso el desempeño de la campaña anterior con la falta de incorporaciones respecto a otros rivales del continente.

En sus declaraciones, remarcó que se necesitaban mejoras en todas las líneas para competir al máximo nivel y que resulta decepcionante disputar torneos internacionales sin ver un esfuerzo total de la institución.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

“Es fácil culpar a los jugadores o al DT, pero hay que mirar más arriba”, concluyó Martínez.

Para finalizar, el zaguero respaldó el trabajo del entrenador Michael Carrick y dejó en claro que la responsabilidad excede al cuerpo técnico.