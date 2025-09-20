Pasaron 9 meses para que Luis Javier Paradela volviera a entrar en una convocatoria de la U Craiova en el fútbol de Rumanía.

Una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda lo afectó desde el pasado 21 de diciembre.

El cubano de 28 años volvió a sonreír luego de que este sábado fuera tomado en cuenta para el partido contra el Otelul en la jornada 10 de la Súperliga.

La ficha de Paradela aún pertenece a Saprissa, está a préstamo con la U Craiova; sin embargo, en este club aún no toman una decisión sobre su futuro.

En Tibás esperan que en Rumanía opten por comprar a Paradela, quien se marchó en junio del año y había renovado tres años con lo morados.

Paradela contabilizaba 17 partidos, tres goles y una asistencia antes de su lesión.