Este domingo, el departamento de comunicación del Saprissa informó que el futbolista Albert Barahona fue trasladado al Hospital Calderón Guardia debido a que presentó un problema de salud.

“El jugador Alberth Barahona presentó un problema de salud que requirió su traslado al Hospital Calderón Guardia, donde permanece en observación, sometido a distintas pruebas y análisis médicos”, informó el club.

Según informó el equipo, el departamento médico y la Dirección Deportiva se han mantenido al tanto y en seguimiento constante de su evolución y se espera que este lunes completen los estudios complementarios, tras lo cual se emitirá un diagnóstico definitivo.