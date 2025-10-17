Jugador de San Carlos casi se va a los golpes con aficionado

San Carlos venía haciendo un partido correcto ante Saprissa y estaba sacando un punto de oro en su lucha por salir del último lugar de la tabla. Sin embargo, al minuto 80, la situación cambió.

Un grosero error del defensor Yosel Piedra, derivó en el primer gol de los morados, obra de Ariel Rodríguez. Terminó el partido y la afición norteña estaba molesta, en especial con esa acción del cubano.

El creador de contenido “El Sancarleño”, se ha hecho conocido por ser socio de a AD San Carlos y subir vlogs de sus partidos, incluso cuando su equipo juega de visita.

Al estar en prácticamente todos los partidos de los toros del norte, se entiende la frustración por la cual está pasando, y al terminar el partido ante los morados, se acercó a la cancha a reclamar el actuar de sus jugadores.

“Tienen que meter maes, venimos aquí todas las jornadas, pagamos… Piedra, ¿cómo es posible mae? Íbamos bien“.

Tras estas palabras, el defensor se molestó e intentó encarar al aficionado, pero fue detenido por sus compañeros, mientras el aficionado seguía alegando “nosotros pagamos”.

La situación no escaló a más, y quedó como una anécdota. Al final del video, “El Sancarleño” dio su sentir sobre el momento que atraviesa su equipo, quien es el colero de la tabla.