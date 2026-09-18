Jugador de Puntarenas recibe fuerte castigo

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le impuso un fuerte castigo al jugador Amferny Arias, del Puntarenas FC, por insultar a un árbitro.

Según el informe, estará fuera por los próximos cuatro partidos tras sumarse todos los elementos de la sanción.

El Tribunal impuso lo siguiente:

₡200.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que insulta a un árbitro.

₡100.000 de conformidad con el artículo 35 al ser la primera vez en el torneo que ha sido amonestado con tarjeta amarilla por quinta vez dentro del mismo torneo.

Además, los porteños deberán pagar ¢500.000 “al ser la primera vez en el torneo que incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro”.

Arias no estará disponible para los partidos contra Alajuelense, Cartaginés y Escorpiones (de local y visita).