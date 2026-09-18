Jugador de Puntarenas recibe fuerte castigo

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El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le impuso un fuerte castigo al jugador Amferny Arias, del Puntarenas FC, por insultar a un árbitro.
Según el informe, estará fuera por los próximos cuatro partidos tras sumarse todos los elementos de la sanción.
El Tribunal impuso lo siguiente:
Además, los porteños deberán pagar ¢500.000 “al ser la primera vez en el torneo que incurre en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro”.
Arias no estará disponible para los partidos contra Alajuelense, Cartaginés y Escorpiones (de local y visita).