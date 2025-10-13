La Fuerza Pública sorprendió a un jugador de la Selección de Nicaragua antes del encuentro contra Costa Rica por una supuesta deuda de pensión alimentaria.

Así lo confirmó la Fuerza Pública, quien indicó que una mujer alegaba una deuda pendiente por pensión alimentaria por parte de uno de los jugadores.

“Debemos indicar que una persona se presentó ante oficiales de la Fuerza Pública ubicados en el Estadio Nacional para ejecutar una orden de apremio en contra de un jugador de Nicaragua. La mujer alegaba una deuda pendiente por pensión alimentaria por parte de uno de los jugadores. Los agentes en sitio constataron la información y luego de una coordinación con la Federación Costarricense de Futbol, el señalado logró cancelar en sitio lo adeudado; por lo que no fue necesaria su aprehensión“, afirmó Fuerza Pública.

Se desconoce la identidad del jugador señalado.