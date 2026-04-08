Jugador de Cariari es sancionado por golpear a árbitro

El futbolista colombiano Ferney Mosquera, quien milita en Cariari de la Liga de Ascenso, fue castigado con una fuerte sanción por parte de la Federación Costarricense de Fútbol tras ser señalado como responsable de una agresión contra un árbitro.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol concluyó que el jugador agredió al réferi Kevin Ruiz, motivo por el cual se le impuso una suspensión de seis meses sin poder participar en competencias oficiales.

Además, se le impuso una multa de ₡150 000.

Esta fue la jugada por la cual fue sancionado: