El jugador Fernando Piñar de Liga Deportiva Alajuelense sufrió un trauma en el cuello durante su más reciente compromiso ante el Olimpia de Honduras, por el juego de ida de semifinales de la Copa Centroamericana. Esta situación generó preocupación en el cuerpo técnico y los aficionados.

Según el reporte médico preliminar, Piñar se encuentra estable y en buenas condiciones, sin mostrar complicaciones mayores. Por protocolo, fue trasladado al Hospital Metropolitano, donde se le practicarán exámenes complementarios para descartar cualquier lesión de gravedad.

El club agradeció la rápida atención del personal médico y confirmó que el futbolista permanecerá en observación mientras se completan los estudios correspondientes.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador de Grupo Extra