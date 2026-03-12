Un juez del Tribunal Penal de Limón fue condenado a 14 años de prisión por recibir $15.000 de Tony Peña Russell para favorecer a uno de sus hombres de confianza que enfrentaba un juicio por narcotráfico.

De acuerdo con la información confirmada, el juzgador de apellido Sandí Chaverri aceptó los cargos y se sometió a un proceso abreviado, ya que la Fiscalía solicitaba una pena de 25 años de prisión. Tras la admisión de los hechos, el Tribunal Penal de San José impuso la condena de 14 años.

“La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada informó que la causa penal seguida contra Sandí Chaverri fue acusada, por los delitos de peculado de uso, tenencia de pornografía infantil, procuración de impunidad y legitimación de capitales. El 10 de marzo se realizó la audiencia preliminar en la que el imputado se sometió a un procedimiento especial abreviado, con lo cual, aceptó los cargos atribuidos por el Ministerio Público y recibió una pena de 14 años y ocho meses de prisión”, indicó la Fiscalía.

Cabe destacar que el Ministerio Público ordenó la detención del funcionario el 11 de diciembre de 2024.

Según la Fiscalía, al imputado se le investigaba por los aparentes delitos de procuración de impunidad y cohecho, luego de que presuntamente recibiera dinero a cambio de variar la medida cautelar de prisión preventiva de un sujeto vinculado con Tony Peña Russell.