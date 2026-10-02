Juez exige a Trump argumentos sobre nuevas restricciones de visas

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

(EFE, EEUU) Un juez federal de Estados Unidos dio este viernes una semana al Gobierno de Donald Trump para presentar argumentos a favor de su plan para restringir los visados a estudiantes y periodistas extranjeros.

El magistrado Dennis Saylor, del Tribunal del Distrito de Massachusetts, demandó a ambas partes una hoja de ruta, con el calendario propuesto y la estrategia a seguir, para saber cómo proceder en el caso que estudia el intento de limitar los permisos a estudiantes y periodistas en Estados Unidos.

En una audiencia celebrada en Boston, el juez optó por no actuar “de forma improvisada”, según recoge el medio local Masslive, y en su lugar, exigir a la Administración estadounidense y a la parte demandante que presenten sus argumentos antes del 9 de octubre.

El abogado de la parte demandante, en representación de organizaciones estudiantiles, de profesores y el sindicato de periodistas The Newsguild-CWA, pidió transformar la paralización temporal en una suspensión permanente o pasar a un juicio sumario.

Hace unas semanas, el magistrado paralizó, antes de que entrara en vigor, la norma que busca endurecer las condiciones de los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

En un escrito, calificó de “excepcionalmente débil” la justificación del Ejecutivo para emitir la regla, por eso, exigió hoy los argumentos.

Tras esto, la Fiscalía de EE.UU. intentó recurrir la paralización.

La Administración Trump había argumentado que la nueva política de visas es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional.