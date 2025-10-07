El juez penal William Serrano concedió la extradición del exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez hacia Estados Unidos, donde es requerido por presuntos vínculos con una red de legitimación de capitales.

La resolución, emitida este martes 7 de octubre, también incluye al exconvicto Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, y al supuesto legitimador Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, conocido como “Gato”.

Fotografía Issac Villalta

El fallo se dictó tras un plazo de diez días en el que el juez analizó los argumentos y pruebas presentados por las defensas. Con ello, se cierra la fase judicial local del proceso, que ahora deberá ser ratificado por el Poder Ejecutivo antes de ejecutarse el envío a territorio estadounidense.

La decisión coincide con la audiencia que enfrenta Gamboa por el presunto delito de uso de documento falso, proceso que continúa de manera paralela en los tribunales nacionales.

Días atrás, la hermana y abogada del exmagistrado, quien también lo representa en las causas judiciales, había advertido que recibir la notificación de extradición el mismo día de la audiencia añade “complejidad emocional y logística” a la defensa, la cual espera respuesta desde el 23 de junio, fecha en que el exfuncionario fue detenido.